Черчесов после разгрома от Норвегии: До меня сборная Казахстана была бесхозна

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов посетовал на системные проблемы в работе после очередного поражения, передает Meta-ratings.kz.

В воскресенье национальная команда завершила сезон Лиги наций разгромным проигрышем Норвегии со счетом 0:5. Казахстанцы с одним очком заняли последнее место в группе и вылетели в третий по силе дивизион. За шесть матчей команда не забила ни разу и пропустила 15 мячей.

Черчесов отметил, что одной из причин неудач сборной стала невозможность играть на "Астана Арене" из-за реконструкции. Домашние матчи Лиги наций казахстанцы проводили в Алматы.

"Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом. Календарь создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время. В следующем году мы возвращаемся в Астану, хотя нас великолепно принимали в Алматы.

Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики. По регламенту у нас нет времени на подготовку. Единственное – у нас было два лишних дня на подготовку перед выездной игрой в Австрии. До меня сборная была бесхозна. Подал соответствующие документы, чтобы у нас было несколько лишних дней", — заявил Черчесов.

В следующем году сборной Казахстана предстоит принять участие в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года в зоне УЕФА.

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