Сборная Казахстана по футболу со счетом 0:5 проиграла Норвегии в последнем матче Лиги наций

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение от Норвегии в последнем матче сезона Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках шестого тура группы В3. Матч на стадионе "Уллевол" в Осло завершился со счетом 5:0.

Хет-трик в составе хозяев оформил форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, вышедший на поле с капитанской повязкой. Он отличился на 23-й, 37-й и 71-й минутах.

Авторами других забитых мячей стали нападающий испанского "Атлетико" Александр Серлот (41) и полузащитник немецкого "РБ Лейпциг" Антонио Нуса (76).

Сборная Казахстана завершила сезон Лиги наций на последней четвертой позиции в группе В3. Национальная команда вылетает в третий по силе дивизион.

За шесть туров казахстанцы набрали одно очко благодаря домашней нулевой ничьей с Норвегией на старте группового этапа. Затем команда Станислава Черчесова потерпела пять поражений подряд с общим счетом 0:15.

Норвежцы набрали 13 очков, заняли первое место в квартете и напрямую вышли в сильнейший дивизион. Вторыми с 11 баллами стали австрийцы, которые примут участие в стыковых матчах за повышение в классе.

Третью позицию в группе В3 с восемью очками заняла сборная Словении. Она поборется за сохранение места во втором по силе дивизионе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.