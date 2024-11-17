Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по футболу со счетом 0:5 проиграла Норвегии в последнем матче Лиги наций

Опубликовано:

Матч сборных Казахстана и Норвегии по футболу
Матч сборных Казахстана и Норвегии. Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение от Норвегии в последнем матче сезона Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках шестого тура группы В3. Матч на стадионе "Уллевол" в Осло завершился со счетом 5:0.

Хет-трик в составе хозяев оформил форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, вышедший на поле с капитанской повязкой. Он отличился на 23-й, 37-й и 71-й минутах.

Авторами других забитых мячей стали нападающий испанского "Атлетико" Александр Серлот (41) и полузащитник немецкого "РБ Лейпциг" Антонио Нуса (76).

Сборная Казахстана завершила сезон Лиги наций на последней четвертой позиции в группе В3. Национальная команда вылетает в третий по силе дивизион.

За шесть туров казахстанцы набрали одно очко благодаря домашней нулевой ничьей с Норвегией на старте группового этапа. Затем команда Станислава Черчесова потерпела пять поражений подряд с общим счетом 0:15.

Норвежцы набрали 13 очков, заняли первое место в квартете и напрямую вышли в сильнейший дивизион. Вторыми с 11 баллами стали австрийцы, которые примут участие в стыковых матчах за повышение в классе.

Третью позицию в группе В3 с восемью очками заняла сборная Словении. Она поборется за сохранение места во втором по силе дивизионе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2188593-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-so-schetom-0-5-proigrala-norvegii-v-poslednem-matche-ligi-naciy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie