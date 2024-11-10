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"Судьи не дали нам стать чемпионами": в "Астане" высказались о борьбе с "Кайратом" за золото КПЛ

Опубликовано:

Казахстанский тренер Александр Москаленко
Александр Москаленко. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Ассистент главного тренера "Астаны" Александр Москаленко резко высказался о развязке чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

В воскресенье состоялись заключительные матчи турнира. "Астана" разгромила талдыкорганский "Жетысу" со счетом 5:0 и могла стать чемпионом, если бы "Кайрат" потерял очки в параллельной встрече. Однако алматинцы победили "Атырау" (1:0) благодаря голу с пенальти.

"Что говорить? Мы параллельно смотрели матч "Атырау" — "Кайрат". Вы все видели, нам судьи не дали стать чемпионами. Больше нечего сказать", — заявил Москаленко.

Отметим, что казахстанский специалист в двух последних матчах сезона КПЛ заменял главного тренера "Астаны" Григория Бабаяна, который был дисквалифицирован.

После развязки в национальном чемпионате высказался и руководитель столичного клуба Саян Хамитжанов.

"Поздравляю футбольный клуб "Кайрат" с чемпионством! Команда преподнесла своим болельщикам прекрасный подарок к 70-летию клуба. Увлекательная и захватывающая концовка наверняка понравилась всем любителям футбола, держа всех в напряжении до последних минут. Теперь алматинцам предстоит взять старт в квалификации Лиги чемпионов, где я им желаю только удачи!" — заявил Хамитжанов.

Напомним, бронзовыми призерами КПЛ стали футболисты "Актобе".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2185445-sudi-ne-dali-nam-stat-chempionami-v-astane-vyskazalis-o-borbe-s-kayratom-za-zoloto-kpl/

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