"Судьи не дали нам стать чемпионами": в "Астане" высказались о борьбе с "Кайратом" за золото КПЛ

Ассистент главного тренера "Астаны" Александр Москаленко резко высказался о развязке чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на .

В воскресенье состоялись заключительные матчи турнира. "Астана" разгромила талдыкорганский "Жетысу" со счетом 5:0 и могла стать чемпионом, если бы "Кайрат" потерял очки в параллельной встрече. Однако алматинцы победили "Атырау" (1:0) благодаря голу с пенальти.

"Что говорить? Мы параллельно смотрели матч "Атырау" — "Кайрат". Вы все видели, нам судьи не дали стать чемпионами. Больше нечего сказать", — заявил Москаленко.

Отметим, что казахстанский специалист в двух последних матчах сезона КПЛ заменял главного тренера "Астаны" Григория Бабаяна, который был дисквалифицирован.

После развязки в национальном чемпионате высказался и руководитель столичного клуба Саян Хамитжанов.

"Поздравляю футбольный клуб "Кайрат" с чемпионством! Команда преподнесла своим болельщикам прекрасный подарок к 70-летию клуба. Увлекательная и захватывающая концовка наверняка понравилась всем любителям футбола, держа всех в напряжении до последних минут. Теперь алматинцам предстоит взять старт в квалификации Лиги чемпионов, где я им желаю только удачи!" — заявил Хамитжанов.

Напомним, бронзовыми призерами КПЛ стали футболисты "Актобе".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.