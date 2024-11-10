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"Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футболу 2024 года

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Футболисты "Кайрата" в сезоне-2024
Футболисты "Кайрата". Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"

Футболисты алматинского "Кайрата" обыграли на выезде "Атырау" и стали победителями Казахстанской премьер-лиги в сезоне-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Матчи заключительного 26-го тура состоялись в воскресенье в одно время. "Кайрат" одержал победу над "Атырау" со счетом 1:0.

Единственный мяч с пенальти забил грузинский полузащитник Гиорги Зария на 59-й минуте. После эпизода, который предшествовал назначению одиннадцатиметрового удара, был удален белорусский защитник хозяев Никита Степанов.

Победа позволила "Кайрату" набрать 47 очков и сохранить лидерство в таблице по итогам сезона. Алматинцы стали четырехкратными чемпионами Казахстана. Ранее команда выигрывала золото в 1992, 2004 и 2020 годах. Отметим, что в нынешнем сезоне клуб отпраздновал 70-летний юбилей.

Триумф в КПЛ позволил "Кайрату" получить путевку в Лигу чемпионов УЕФА. В сезоне 2025/26 алматинцы стартуют в главном еврокубке с первого квалификационного раунда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2185404-kayrat-stal-chempionom-kazahstana-po-futbolu-2024-goda/

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