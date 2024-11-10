"Актобе" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по футболу 2024 года

Футболисты "Актобе" одержали домашнюю победу над туркестанским "Тураном" и сохранили место в топ-3 по итогам сезона-2024 Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках заключительного 26-го тура. Матч на Центральном стадионе имени Кобланды батыра в Актобе завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились нигерийский полузащитник Уче Агбо (35 минута) и доминиканский форвард Дорни Ромеро (90+4).

Победа позволила "Актобе" набрать 43 очка, занять третье место по итогам сезона и выиграть бронзовые медали. Третий год подряд команда завершает на пьедестале КПЛ.

Напомним, ранее "Актобе" выиграл Кубок Казахстана, благодаря чему получил путевку в еврокубки на сезон 2025/26. Позднее станет понятно, где стартует команда — в Лиге Европы или Лиге конференций.

"Туран" завершил национальный чемпионат с 20 очками. Туркестанцы заняли 12-е место, опередив только карагандинский "Шахтер", который вылетел в Первую лигу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.