Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Актобе" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по футболу 2024 года

Опубликовано:

Футболисты "Актобе" в сезоне-2024
Футболисты "Актобе". Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футболисты "Актобе" одержали домашнюю победу над туркестанским "Тураном" и сохранили место в топ-3 по итогам сезона-2024 Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках заключительного 26-го тура. Матч на Центральном стадионе имени Кобланды батыра в Актобе завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились нигерийский полузащитник Уче Агбо (35 минута) и доминиканский форвард Дорни Ромеро (90+4).

Победа позволила "Актобе" набрать 43 очка, занять третье место по итогам сезона и выиграть бронзовые медали. Третий год подряд команда завершает на пьедестале КПЛ.

Напомним, ранее "Актобе" выиграл Кубок Казахстана, благодаря чему получил путевку в еврокубки на сезон 2025/26. Позднее станет понятно, где стартует команда — в Лиге Европы или Лиге конференций.

"Туран" завершил национальный чемпионат с 20 очками. Туркестанцы заняли 12-е место, опередив только карагандинский "Шахтер", который вылетел в Первую лигу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2185421-aktobe-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-kazahstana-po-futbolu-2024-goda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie