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Лига наций, Казахстан — Словения: прямая трансляция матча, время начала

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Футболисты Беньямин Шешко и Алибек Касым (слева направо)
Беньямин Шешко и Алибек Касым (слева направо). Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В воскресенье, 13 октября, сборная Казахстана по футболу сыграет в четвертом туре Лиги наций УЕФА. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем команды со Словенией.

Во сколько начнется матч?

Игра состоится на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени. Билеты до сих пор есть в продаже в официальном источнике, они реализуются только онлайн.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

Национальная команда в сентябре провела два матча группы В3 Лиги наций. Сначала казахстанцы сыграли дома вничью с Норвегией (0:0), а затем уступили на выезде Словении (0:3).

В октябре сборная потерпела второе подряд выездное крупное поражение — 0:4 от Австрии.

С одним очком и без забитых мячей казахстанцы замыкают таблицу. Лидирует Норвегия (7 баллов), дальше идут Австрия и Словения (по 4).

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательный состав на октябрьские матчи вошли 28 футболистов. После объявления этого списка сборная Казахстана понесла одну потерю: из-за травмы из строя выбыл защитник Роман Асранкулов.

Стартовые составы на матч со Словенией станут известны примерно за полтора часа до стартового свистка. По ходу встречи у команд будет возможность сделать пять замен.

Кто тренирует сборную Казахстана?

Обновленный тренерский штаб национальной команды возглавляет российский специалист Станислав Черчесов. В сентябре он дебютировал на посту главного тренера сборной Казахстана. В октябре в штаб Черчесова официально вошли Константин Горовенко и Елдос Ахметов, которые ранее работали в молодежной национальной команде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2173597-liga-naciy-kazahstan-sloveniya-pryamaya-translyaciya-matcha-vremya-nachala/

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