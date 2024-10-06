Два тренера официально пополнили штаб Черчесова в сборной Казахстана

Константин Горовенко и Елдос Ахметов официально вошли в тренерский штаб сборной Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Оба специалиста ранее работали в молодежной национальной команде (U21). Они привлекались в штаб Станислава Черчесова, а теперь вошли в него на официальной и постоянной основе.

Горовенко и Ахметов уже приступили к работе с командой Казахстана на учебно-тренировочном сборе в Австрии перед октябрьскими матчами Лиги наций УЕФА. Старшим тренером молодежной сборной теперь будет Денис Мамонов.

Во время игровой карьеры Горовенко и Ахметов выступали за национальную команду. Оба действовали на позиции центрального защитника.

Напомним, ранее в сборной Казахстана сообщили о потере одного из футболистов из-за травмы.

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