Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по футболу понесла потерю перед матчами Лиги наций

Опубликовано:

Казахстанский футболист Роман Асранкулов
Роман Асранкулов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Роман Асранкулов не сможет помочь национальной сборной в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Защитник костанайского "Тобола" получил травму в последней встрече Казахстанской премьер-лиги с астанинским "Женисом". Из-за повреждения он не сможет участвовать в матчах Лиги наций с Австрией и Словенией.

На момент публикации в КФФ не сообщили, будет ли кто-то вызван в сборную Казахстана вместо Асранкулова.

Ранее был объявлен список из 28 футболистов, которые вошли в состав национальной команды на ближайшие матчи. 10 октября казахстанцы сыграют на выезде с Австрией, 13 октября примут на своем поле Словению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2170239-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-ponesla-poteryu-pered-matchami-ligi-naciy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie