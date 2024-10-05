Сборная Казахстана по футболу понесла потерю перед матчами Лиги наций

Роман Асранкулов не сможет помочь национальной сборной в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Защитник костанайского "Тобола" получил травму в последней встрече Казахстанской премьер-лиги с астанинским "Женисом". Из-за повреждения он не сможет участвовать в матчах Лиги наций с Австрией и Словенией.

На момент публикации в КФФ не сообщили, будет ли кто-то вызван в сборную Казахстана вместо Асранкулова.

Ранее был объявлен список из 28 футболистов, которые вошли в состав национальной команды на ближайшие матчи. 10 октября казахстанцы сыграют на выезде с Австрией, 13 октября примут на своем поле Словению.

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