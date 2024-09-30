Стал известен окончательный состав сборной Казахстана по футболу на матчи против Австрии и Словении

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов назвал окончательный состав игроков, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В окончательный список вошли 28 футболистов.

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы");

Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"); Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Роман Асранкулов ("Тобол"), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Асхат Балтабеков ("Жетысу"), Улар Жаксыбаев ("Кызыл-Жар»), Адильбек Жумаханов ("Атырау");

Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Роман Асранкулов ("Тобол"), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Асхат Балтабеков ("Жетысу"), Улар Жаксыбаев ("Кызыл-Жар»), Адильбек Жумаханов ("Атырау"); Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Аслан Дарабаев ("Елимай"), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Ислам Чесноков ("Тобол"), Андрей Ульшин ("Кайрат");

Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Аслан Дарабаев ("Елимай"), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Ислам Чесноков ("Тобол"), Андрей Ульшин ("Кайрат"); Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Жан-Али Пайруз ("Елимай"), Артур Шушеначев ("Сочи", Россия).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует 5 октября в австрийском городе Кремсе и продолжится до 9-го числа.

10 октября подопечные Станислава Черчесова проведут выездную встречу против Австрии. Игра состоится в Линце на стадионе "Райффайзен Арена". Начало встречи – в 23:45 по казахстанскому времени.

Через три дня сборная Казахстана примет Словению. Матч начнется на Центральном стадионе в Алматы в 18:00 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.