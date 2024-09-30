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Стал известен окончательный состав сборной Казахстана по футболу на матчи против Австрии и Словении

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Сборная Казахстана по футболу в 2024 году
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов назвал окончательный состав игроков, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В окончательный список вошли 28 футболистов.

  • Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы");
  • Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Роман Асранкулов ("Тобол"), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Асхат Балтабеков ("Жетысу"), Улар Жаксыбаев ("Кызыл-Жар»), Адильбек Жумаханов ("Атырау");
  • Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Аслан Дарабаев ("Елимай"), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Ислам Чесноков ("Тобол"), Андрей Ульшин ("Кайрат");
  • Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Жан-Али Пайруз ("Елимай"), Артур Шушеначев ("Сочи", Россия).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует 5 октября в австрийском городе Кремсе и продолжится до 9-го числа.

10 октября подопечные Станислава Черчесова проведут выездную встречу против Австрии. Игра состоится в Линце на стадионе "Райффайзен Арена". Начало встречи – в 23:45 по казахстанскому времени.

Через три дня сборная Казахстана примет Словению. Матч начнется на Центральном стадионе в Алматы в 18:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167657-stal-izvesten-okonchatelnyy-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-matchi-protiv-avstrii-i-slovenii/

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