Норвежский тренер рассказал, чем его впечатлила сборная Казахстана по футболу

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен на пресс-конференции подвел итоги матча Лиги наций с Казахстаном, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках первого тура группы 3 Лиги В. Матч на Центральном стадионе Алматы завершился нулевой ничьей.
"Мы рассчитывали создать больше моментов. Однако сборная Казахстана действовала очень смело, качественно оборонялась и выходила в контратаки. Их решение играть в три центральных защитника было тактически грамотным", — сказал Сольбаккен.
Также главный тренер сборной Норвегии оценил действия Эрлинга Холанда. Форвард — один из самых дорогих футболистов мира и лучший бомбардир среди действующих игроков своей национальной команды.
"Думаю, он сыграл хорошо, создавал опасность. У него был хороший шанс забить, но не получилось. Очевидно, Эрлинг очень разочарован этим", — заключил Сольбаккен.
Напомним, ход и результат матча с Норвегией также прокомментировал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158462-norvezhskiy-trener-rasskazal-chem-ego-vpechatlila-sbornaya-kazahstana-po-futbolu/