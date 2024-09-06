Черчесов после матча с Норвегией: за самоотдачу сборной Казахстана можно поставить "пять"

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции подвел итоги домашнего матча с Норвегией, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в первом туре группы 3 второго по силе дивизиона Лиги наций. Матч на Центральном стадионе Алматы завершился нулевой ничьей. Черчесов дебютировал на посту главного тренера сборной Казахстана.

"Начали непростой путь. Другой уровень. Думаю, каждая игра будет от ножа. Надо на каждый матч находить проблемные зоны у соперников, которые на бумаге сильнее нас, и делать свою работу. Сегодня ребят поздравил с началом. Думаю, за самоотдачу спокойно можно выставить им "пять". А игра с первого раза не приходит, немного надо поработать над этим. Всех с очком! Спасибо зрителям, которые нас поддерживали. Готовимся к Словении.

В переходных фазах, особенно в атаку, нельзя терять мячи. Но это рабочие моменты, мы их обсудим. Думаю, от игры к игре будем прибавлять. В обороне ребята выполнили почти все, что мы от них хотели. Но надо находить возможности в атаке. Какие-то вещи нам не удались. Давайте примем этот результат как начало нашей новой истории", — сказал Черчесов.

Следующий матч сборная Казахстана проведет со Словенией. Выездная игра начнется 9 сентября в 23:45 по часовому поясу Астаны.

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