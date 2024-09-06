Сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией в стартовом матче Лиги наций

Мужская сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Норвегией в домашнем матче Лиги наций УЕФА, который стал первым в сезоне 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась без забитых мячей. Итоговый счет — 0:0.

Обе команды набрали по одному очку. Также в группе 3 Лиги В выступают Австрия и Словения, которые проведут очный матч в стартовом туре.

Для сборной Казахстана игра с Норвегией стала дебютной во втором по силе дивизионе Лиги наций. Также эта встреча была первой для Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

Следующий матч казахстанцы проведут 9 сентября на выезде со Словенией. Игра в Любляне начнется в 23:45 по времени Астаны.

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