Сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией в стартовом матче Лиги наций

Мужская сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Норвегией в домашнем матче Лиги наций УЕФА, который стал первым в сезоне 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась без забитых мячей. Итоговый счет — 0:0.
Обе команды набрали по одному очку. Также в группе 3 Лиги В выступают Австрия и Словения, которые проведут очный матч в стартовом туре.
Для сборной Казахстана игра с Норвегией стала дебютной во втором по силе дивизионе Лиги наций. Также эта встреча была первой для Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.
Следующий матч казахстанцы проведут 9 сентября на выезде со Словенией. Игра в Любляне начнется в 23:45 по времени Астаны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158410-sbornaya-kazahstana-sygrala-vnichyu-s-norvegiey-v-startovom-matche-ligi-naciy/