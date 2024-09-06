Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией в стартовом матче Лиги наций

Опубликовано:

Матч сборных Казахстана и Норвегии в Лиге наций
Матч сборных Казахстана и Норвегии. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Мужская сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Норвегией в домашнем матче Лиги наций УЕФА, который стал первым в сезоне 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась без забитых мячей. Итоговый счет — 0:0.

Обе команды набрали по одному очку. Также в группе 3 Лиги В выступают Австрия и Словения, которые проведут очный матч в стартовом туре.

Для сборной Казахстана игра с Норвегией стала дебютной во втором по силе дивизионе Лиги наций. Также эта встреча была первой для Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

Следующий матч казахстанцы проведут 9 сентября на выезде со Словенией. Игра в Любляне начнется в 23:45 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158410-sbornaya-kazahstana-sygrala-vnichyu-s-norvegiey-v-startovom-matche-ligi-naciy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie