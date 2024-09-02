В "Актобе" высказались о назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера

Спортивный директор футбольного клуба «Актобе» Сергей Доронченко прокомментировал слухи о возможном назначении российского специалиста Магомеда Адиева главным тренером команды, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru

Напомним, 1 сентября "Актобе" объявил об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера. Также в этот же день стало известно бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев был уволен из грозненского "Ахмата".

После чего, в СМИ появилась информация, что экс-рулевой национальной команды может возглавить актюбинский клуб.

«Приход в наш клуб Магомеда Адиева? На сегодняшний день это слухи и разговоры. Мы недавно прекратили сотрудничество с Парфеновым, а сегодня выходной день. О новом главном тренере можно будет разговаривать на ближайшей неделе. Пока ничего нет», — заявил спортивный директор команды Сергей Доронченко.

После 18 матчей «Актобе» занимает 2-е место в таблице чемпионата Казахстана, уступая лидирующему «Кайрату» 1 очко.

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