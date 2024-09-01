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Магомед Адиев покинул "Ахмат" через три месяца после ухода из сборной Казахстана

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Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев уволен из грозненского "Ахмата", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление клуба.

В новом сезоне Российской премьер-лиги команда из Чечни не одержала ни одной победы. В семи турах "Ахмат" пять раз сыграл вничью и потерпел два поражения. С пятью очками грозненцы занимают предпоследнее 15-е место в таблице.

После матча с тольяттинским "Акроном" (0:0) в "Ахмате" сообщили о расставании с Адиевым. Отмечается, что футбольный клуб и российский специалист договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

"Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере", — заявили в "Ахмате" и анонсировали дальнейшее объявление нового наставника команды.

Адиев возглавил грозненцев в апреле. Некоторое время он совмещал работу в "Ахмате" и сборной Казахстана по футболу. Однако 31 мая российский тренер покинул национальную команду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155696-magomed-adiev-pokinul-ahmat-cherez-tri-mesyaca-posle-uhoda-iz-sbornoy-kazahstana/

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