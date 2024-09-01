Магомед Адиев покинул "Ахмат" через три месяца после ухода из сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев уволен из грозненского "Ахмата", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление клуба.

В новом сезоне Российской премьер-лиги команда из Чечни не одержала ни одной победы. В семи турах "Ахмат" пять раз сыграл вничью и потерпел два поражения. С пятью очками грозненцы занимают предпоследнее 15-е место в таблице.

После матча с тольяттинским "Акроном" (0:0) в "Ахмате" сообщили о расставании с Адиевым. Отмечается, что футбольный клуб и российский специалист договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

"Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере", — заявили в "Ахмате" и анонсировали дальнейшее объявление нового наставника команды.

Адиев возглавил грозненцев в апреле. Некоторое время он совмещал работу в "Ахмате" и сборной Казахстана по футболу. Однако 31 мая российский тренер покинул национальную команду.

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