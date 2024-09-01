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"Актобе" объявил об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера

Опубликовано:

Российский футбольный тренер Дмитрий Парфенов
Дмитрий Парфенов. Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Российский специалист Дмитрий Парфенов покинул должность главного тренера "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт футбольного клуба.

Как говорится в релизе, контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

"Футбольный клуб "Актобе" благодарит Дмитрия Владимировича и желает ему больших успехов в карьере", — отмечается в заявлении.

Парфенов возглавил "Актобе" в начале нынешнего сезона. Под его руководством команда шла на второй позиции в таблице Казахстанской премьер-лиги и пробилась в финал национального кубка, где сыграет с "Атырау". В мае 49-летний специалист получил награду "Лучший тренер месяца".

Пока нет официальной информации о том, кто возглавит "Актобе" после ухода Парфенова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155731-aktobe-obyavil-ob-uhode-dmitriya-parfenova-s-posta-glavnogo-trenera/

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