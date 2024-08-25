"Актобе" и "Ордабасы" сыграли вничью и не смогли обогнать "Кайрат" в таблице КПЛ

Футболисты шымкентского "Ордабасы" на своем поле сыграл вничью с "Актобе" в матче 18-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана и завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей отличился эквадорец Хосе Севальос Энрикес (13 минута). Хозяева отыгрались благодаря голу узбекистанца Шахбоза Умарова (72).

Ничья в этой встрече позволила алматинскому "Кайрату" с 32 очками сохранить лидерство в таблице КПЛ. "Актобе" (31 балл) и "Ордабасы" (30) идут на второй и третьей позициях соответственно.

При этом алматинцы и актюбинцы провели 17 матчей в чемпионате Казахстана, а шымкентцы — 15.

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