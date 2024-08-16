Определился соперник "Астаны" по раунду плей-офф Лиги конференций

Футболисты "Астаны" встретятся с норвежским "Бранном" из Бергена на заключительном этапе квалификации Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ

Столичная команда пробилась в отборочный раунд плей-офф благодаря победе в двухматчевом противостоянии с румынским "Корвинулом". Следующий соперник действующих вице-чемпионов Казахстана определился в четверг.

"Бранн" на своем поле обыграл шотландский "Сент-Миррен" из Пейсли — 3:1. По сумме двух матчей серебряные призеры прошлого чемпионата Норвегии оказались сильнее со счетом 4:2.

Победитель противостояния между "Бранном" и "Астаной" выйдет в основной этап Лиги конференций. Первый матч команд пройдет 22 августа в Норвегии, второй — 29 августа в Казахстане.

"Астана" осталась единственным представителем страны в еврокубках после вылета шымкентского "Ордабасы" из Лиги конференций.

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