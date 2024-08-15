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"Ордабасы" проиграл чемпиону Армении и вылетел из еврокубков

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Матч "Пюника" и "Ордабасы" в Лиге конференций
Матч "Пюника" и "Ордабасы". Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Футболисты шымкентского "Ордабасы" потерпели поражение от армянского "Пюника" (Ереван) и вылетели из Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего квалификационного раунда. Ответная игра двухматчевого противостояния прошла на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.

Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 66-й минуте забил нигерийский полузащитник Юсуф Отубанджо.

Первый матч между командами завершился с аналогичным результатом. Таким образом, "Пюник" выиграл с общим счетом 2:0 и вышел в раунд плей-офф Лиги конференций. Место в основном раунде турнира действующий чемпион Армении оспорит со словенским "Целе" или ирландским "Шемрок Роверс".

"Ордабасы" завершил еврокубковую кампанию, которую на правах победителя Казахстанской премьер-лиги начал в Лиге чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2149539-ordabasy-proigral-chempionu-armenii-i-vyletel-iz-evrokubkov/

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