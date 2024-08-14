"Астана" одержала победу со счетом 6:1 и вышла в раунд плей-офф Лиги конференций

Футболисты "Астаны" разгромили румынский "Корвинул" (Хунедоара) и прошли в следующий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Ответный матч команд в рамках третьего отборочного этапа состоялся на Центральном стадионе Алматы.
Номинальные хозяева одержали победу со счетом 6:1 благодаря голам нигерийца Джеффри Чинеду (13 и 68 минуты), хорвата Марина Томасова (57, 75), албанца Назми Грипши (73) и казахстанца Эльхана Астанова (84). Единственный мяч гостей забил румын Михай Велисар (78).
Первая встреча команд также завершилась победой "Астаны" (2:1). Таким образом, с общим счетом 8:2 столичная команда стала сильнейшей в противостоянии с действующим обладателем Кубка Румынии.
В раунде плей-офф "Астана" оспорит путевку в основной раунд Лиги конференций с норвежским "Бранном" или шотландским "Сент-Мирреном".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2149063-astana-oderzhala-pobedu-so-schetom-6-1-i-vyshla-v-raund-pley-off-ligi-konferenciy/