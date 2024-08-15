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"Нужно ходить так": казахстанский футболист рассказал, какой запрет удивил его в России

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Футболист сборной Казахстана Максим Самородов рассказал о первых впечатлениях после перехода в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

22-летний нападающий в августе подписал контракт с грозненским "Ахматом". На прошлой неделе воспитанник "Актобе" дебютировал в новой команде.

"Страны пока сравнивать не могу. Но уже после одного сыгранного матча могу сравнить чемпионаты. В России футбол намного интенсивнее, быстрее, игроки сильнее, чем в Казахстане. Физически и тактически уровень серьезнее здесь", — сказал Самородов.

Также футболист поделился бытовыми впечатлениями от нового города.

"По Грозному уже смог прогуляться. Очень понравился город: чистый, спокойный, люди добрые и отзывчивые. Меня все устраивает. Запрет на шорты на улице действительно есть. Когда впервые услышал, удивился. Когда летел в Грозный, уже знал об этом правиле.
Комфортно или нет — нужно ходить так. А так климатом Актобе похож на Грозный. Пока не знаю, как зимой, но говорят, что не так холодно — это всё-таки юг. А летом прям похоже, только в Грозном повыше влажность воздуха", — отметил форвард.

Напомним, главным тренером "Ахмата" на данный момент является Магомед Адиев, который ранее занимал аналогичный пост в сборной Казахстана и уже работал с Самородовым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2149516-nuzhno-hodit-tak-kazahstanskiy-futbolist-rasskazal-kakoy-zapret-udivil-ego-v-rossii/

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