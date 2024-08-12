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Максим Самородов дебютировал под руководством Магомеда Адиева в российском клубе

Опубликовано:

Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу Максим Самородов провел свой первый матч в составе грозненского футбольного клуба "Ахмат", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец вышел на поле в футболке нового клуба в рамках матча четвертого тура Российской премьер-лиги против московского "Спартака". Напомним, Самородов перешел в "Ахмат" из "Актобе" 6 августа.

Командой из столицы Чечни с апреля текущего года руководит экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев.

Максим Самородов начал матч на скамейке запасных. Адиев принял решение выпустить нападающего на поле на 76-й минуте встречи, заменив Гамида Агаларова.

Казахстанский футболист результативными действиями не отличился, игра завершилась со счетом 0:0.

"Ахмат" идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, клуб пока не одержал ни одной победы в четырех матчах сезона 2024/25.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2147559-maksim-samorodov-debyutiroval-pod-rukovodstvom-magomeda-adieva-v-rossiyskom-klube/

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