Максим Самородов дебютировал под руководством Магомеда Адиева в российском клубе

Нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу Максим Самородов провел свой первый матч в составе грозненского футбольного клуба "Ахмат", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец вышел на поле в футболке нового клуба в рамках матча четвертого тура Российской премьер-лиги против московского "Спартака". Напомним, Самородов перешел в "Ахмат" из "Актобе" 6 августа.

Командой из столицы Чечни с апреля текущего года руководит экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев.

Максим Самородов начал матч на скамейке запасных. Адиев принял решение выпустить нападающего на поле на 76-й минуте встречи, заменив Гамида Агаларова.

Казахстанский футболист результативными действиями не отличился, игра завершилась со счетом 0:0.

"Ахмат" идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, клуб пока не одержал ни одной победы в четырех матчах сезона 2024/25.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.