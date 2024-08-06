Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Самый дорогой футболист чемпионата Казахстана перешел в Российскую премьер-лигу

Опубликовано:

Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Футбольный клуб "Актобе" официально объявил о переходе нападающего сборной Казахстана Максима Самородова в российский "Ахмат" (Грозный), передает NUR.KZ.

Сумма трансфера не разглашается, однако авторитетный портал Transfermarkt называет сумму в один миллион евро (более 520 миллионов тенге по нынешнему курсу). В "Ахмате" заявили, что контракт с 22-летним Самородовым подписан на четыре года.

"Футбольный клуб "Актобе" благодарит Максима за сотрудничество и желает успехов в карьере", — заявили в казахстанской команде.

Самородов — воспитанник "красно-белых". В Казахстанской премьер-лиге (КПЛ) он дебютировал в 2019 году. Всего в составе "Актобе" форвард провел 120 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 19 голевых передач.

В 2022 и 2023 годах Самородов выигрывал серебро и бронзу КПЛ соответственно. В эти сезоны он признавался лучшим молодым футболистом Казахстана.

За национальную команду нападающий сыграл в 17 матчах и забил три мяча. Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев на данный момент занимает аналогичную должность в "Ахмате".

На момент перехода в грозненский клуб Самородов был самым дорогим футболистом КПЛ. Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2145331-samyy-dorogoy-futbolist-chempionata-kazahstana-pereshel-v-rossiyskuyu-premer-ligu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie