Самый дорогой футболист чемпионата Казахстана перешел в Российскую премьер-лигу

Футбольный клуб "Актобе" официально объявил о переходе нападающего сборной Казахстана Максима Самородова в российский "Ахмат" (Грозный), передает NUR.KZ.

Сумма трансфера не разглашается, однако авторитетный портал Transfermarkt называет сумму в один миллион евро (более 520 миллионов тенге по нынешнему курсу). В "Ахмате" заявили, что контракт с 22-летним Самородовым подписан на четыре года.

"Футбольный клуб "Актобе" благодарит Максима за сотрудничество и желает успехов в карьере", — заявили в казахстанской команде.

Самородов — воспитанник "красно-белых". В Казахстанской премьер-лиге (КПЛ) он дебютировал в 2019 году. Всего в составе "Актобе" форвард провел 120 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 19 голевых передач.

В 2022 и 2023 годах Самородов выигрывал серебро и бронзу КПЛ соответственно. В эти сезоны он признавался лучшим молодым футболистом Казахстана.

За национальную команду нападающий сыграл в 17 матчах и забил три мяча. Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев на данный момент занимает аналогичную должность в "Ахмате".

На момент перехода в грозненский клуб Самородов был самым дорогим футболистом КПЛ. Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

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