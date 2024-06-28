"Не мог подвести нацию": Магомед Адиев высказался о моменте, когда принял решение уйти из сборной Казахстана

Экс-наставник национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал, в какой момент принял окончательное решение уйти с поста главного тренера команды, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Специалист рассказал, что руководство грозненского "Ахмата" несколько раз делали предложение возглавить команду.

"Последний раз, когда отказался, меня звали во время отбора на Евро. Я чувствовал ответственность перед Казахстаном и не мог подвести нацию. У меня были предложения и помимо «Ахмата», но я ни одно из них не рассматривал, потому что бросить команду на половине пути не мог. После фиаско с Грецией я мысленно понимал, что мой путь подошёл к концу. Мне надо было либо уходить, либо оставаться ещё на два года.

Мне предложили новый контракт, я сказал, что поеду домой, а потом обсудим. Приехал, а в этот день у «Ахмата» как раз был кубковый матч с «Оренбургом», после которого [Мирослав] Ромащенко подал в отставку. Даудов (президент ФК "Ахмат" - прим. ред. ) сразу мне позвонил: «Магомед, у меня нет другого кандидата. Да и времени нет искать. Ты где?» Я ответил, что дома, поэтому уже на следующий день «Ахмат» согласовал с Казахстаном совмещение. Это мой дом, моя республика. Я не мог отказаться, это был мой долг помочь родной команде", - заявил Адиев.

Бывший рулевой сборной Казахстана отметил, что после окончания сезона в РПЛ уже не рассматривал вариант ухода из "Ахмата" в пользу национальной команды.

"Я сказал президенту федерации, что пришло время создавать новую команду. Сейчас сборную надо готовить к следующему отбору на чемпионат мира. За два года в Казахстане я провёл всего 20 игр и чувствовал, что мне нужен вызов, большее количество матчей", - поделился тренер.

Напомним, на посту главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Магомеда Адиева сменил его соотечественник Станислав Черчесов.

Российский специалист высказался о планах в новой должности на ближайшее время, а также поделился своим видением будущего Бахтиера Зайнутдинова.

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