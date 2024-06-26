"Нагрубили вам": Черчесов оценил уровень сборной Казахстана и назвал цели команды

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции высказался о планах в новой должности на ближайшее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Российский специалист пообщался с представителями СМИ в Астане. Он заявил, что после первой встречи с командой ему требуется время, чтобы "переварить" информацию.

"Нужно себя объективно оценивать, не принижать и не восхвалять. У нас не будет омоложения ради омоложения. Я сам до 40 лет играл. Сборная ведь — это не клуб. Будут играть те, кто готовы. Мы сделаем максимум того, что от нас зависит, чтобы представлять Казахстан соответствующим образом.

Со сборной Казахстана я сам играл (во время работы главным тренером сборной России — прим. ред.). В отборе на чемпионат Европы 2020 года тут [в Астане] было 4:0 — нагрубили вам, я бы так культурно сказал. Но дома была сложная игра, и тогда было видно, что ребята с характером. Просто из того состава уже многих ребят нет [в команде]", — заявил Черчесов.

Ближайшие матчи сборной Казахстана запланированы на сентябрь. Команде предстоит дебютировать во втором по силе дивизионе Лиги наций УЕФА. Сначала казахстанцы 6 сентября сыграют дома с Норвегией, а затем 9 сентября — на выезде со Словенией.

"Дайте мне до футболистов добраться, "пощупать" их, пообщаться. Пока два раза были короткие встречи, а на команду надо влиять. Другое дело, что у нас нет возможности сделать какой-то пятидневный условный сбор в этом месяце или другом, потому что все занято. Значит, будем с корабля на бал. К Норвегии надо подготовиться и максимально выдать то, на что мы готовы. Но самое главное — знать свое место", — сказал Черчесов.

Российский специалист занял пост главного тренера сборной Казахстана в июне, сменив своего соотечественника Магомеда Адиева.

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