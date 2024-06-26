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"Легче контролировать в России": Черчесов высказался о переговорах "Зенита" с Зайнутдиновым

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Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции поделился своим видением будущего Бахтиера Зайнутдинова, передает корреспондент NUR.KZ.

В летнее трансферное окно трансфер лучшего бомбардира в истории национальной команды пытался оформить санкт-петербургский "Зенит". Однако Зайнутдинов, выступающий в Турции за стамбульский "Бешикташ", решил не возвращаться в России и, по словам его агента, отказался от "заманчивого предложения".

"Там [в "Бешикташе"] новый тренер (нидерландец Джованни ван Бронкхорст — прим. ред.). Насколько я знаю, он с ним разговаривал. В любом случае им обоим надо время, чтобы понять, насколько могут друг другу помочь. И тренеру нужно понять, насколько футболист готов.
Понятно, что был интерес "Зенита". Мы это тоже обсуждали, мое мнение он знает. Он должен понять, где у него больше шансов играть. Мне легче контролировать, если бы он был в России. С [Сергеем] Семаком (главный тренер "Зенита" — прим. ред.) мы на прямой связи, можем всегда обмениваться мнениями, как и где он играет. В "Бешикташе" у меня тоже друзья, но все равно это дальше от нас", — сказал Черчесов.

Также главный тренер сборной Казахстана заявил, что ждет личной встречи с Зайнутдиновым.

"Это игрок, который выдает качество, умеет играть на многих позициях без потери качества. Такие универсальные футболисты нужны. Думаю, он свое решение принял. Я его поддержал. Это мой футболист, будем двигаться. Главное теперь — не по телефону с ним говорить, а чтобы он рядом постоял. Заряжу его чуть-чуть энергетикой", — резюмировал Черчесов.

26-летний Зайнутдинов — самый дорогой из действующих казахстанских футболистов. Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2124561-legche-kontrolirovat-v-rossii-cherchesov-vyskazalsya-o-peregovorah-zenita-s-zaynutdinovym/

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