"Легче контролировать в России": Черчесов высказался о переговорах "Зенита" с Зайнутдиновым

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции поделился своим видением будущего Бахтиера Зайнутдинова, передает корреспондент NUR.KZ.

В летнее трансферное окно трансфер лучшего бомбардира в истории национальной команды пытался оформить санкт-петербургский "Зенит". Однако Зайнутдинов, выступающий в Турции за стамбульский "Бешикташ", решил не возвращаться в России и, по словам его агента, отказался от "заманчивого предложения".

"Там [в "Бешикташе"] новый тренер (нидерландец Джованни ван Бронкхорст — прим. ред.). Насколько я знаю, он с ним разговаривал. В любом случае им обоим надо время, чтобы понять, насколько могут друг другу помочь. И тренеру нужно понять, насколько футболист готов.

Понятно, что был интерес "Зенита". Мы это тоже обсуждали, мое мнение он знает. Он должен понять, где у него больше шансов играть. Мне легче контролировать, если бы он был в России. С [Сергеем] Семаком (главный тренер "Зенита" — прим. ред.) мы на прямой связи, можем всегда обмениваться мнениями, как и где он играет. В "Бешикташе" у меня тоже друзья, но все равно это дальше от нас", — сказал Черчесов.

Также главный тренер сборной Казахстана заявил, что ждет личной встречи с Зайнутдиновым.

"Это игрок, который выдает качество, умеет играть на многих позициях без потери качества. Такие универсальные футболисты нужны. Думаю, он свое решение принял. Я его поддержал. Это мой футболист, будем двигаться. Главное теперь — не по телефону с ним говорить, а чтобы он рядом постоял. Заряжу его чуть-чуть энергетикой", — резюмировал Черчесов.

26-летний Зайнутдинов — самый дорогой из действующих казахстанских футболистов. Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.