Главный тренер сборной Казахстана по футболу высказался о натурализации иностранных игроков

В Астане прошла пресс-конференция с участием нового главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова и президента федерации футбола Адилета Барменкулова, передает корреспондент NUR.KZ.

Новый наставник команды высказался о приглашении иностранных футболистов в сборную

"Я не хочу насильно приглашать в сборную иностранных спортсменов. Однако, когда я тренировал сборную России, была такая ситуация. Я не против, если найдется футболист, получивший гражданство Казахстана самостоятельно. Женился он или родился тут, неважно. Я никому не хочу предлагать получить казахстанский паспорт. Потом будет складываться ощущение, что я ему буду что-то должен. Каждый должен сделать это добровольно", - заявил Черчесов.

Ранее российский специалист высказался о планах в новой должности на ближайшее время, а также поделился своим видением будущего Бахтиера Зайнутдинова.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил национальную сборную Казахстана по футболу в начале июня этого года. На данном посту он сменил своего соотечественника Магомеда Адиева.

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