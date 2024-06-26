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Главный тренер сборной Казахстана по футболу высказался о натурализации иностранных игроков

Опубликовано:

Cтанислав Черчесов
Cтанислав Черчесов. Фото: kff.kz

В Астане прошла пресс-конференция с участием нового главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова и президента федерации футбола Адилета Барменкулова, передает корреспондент NUR.KZ.

Новый наставник команды высказался о приглашении иностранных футболистов в сборную

"Я не хочу насильно приглашать в сборную иностранных спортсменов. Однако, когда я тренировал сборную России, была такая ситуация. Я не против, если найдется футболист, получивший гражданство Казахстана самостоятельно. Женился он или родился тут, неважно. Я никому не хочу предлагать получить казахстанский паспорт. Потом будет складываться ощущение, что я ему буду что-то должен. Каждый должен сделать это добровольно", - заявил Черчесов.

Ранее российский специалист высказался о планах в новой должности на ближайшее время, а также поделился своим видением будущего Бахтиера Зайнутдинова.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил национальную сборную Казахстана по футболу в начале июня этого года. На данном посту он сменил своего соотечественника Магомеда Адиева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2124585-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-vyskazalsya-o-naturalizacii-inostrannyh-igrokov/

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