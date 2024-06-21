Расследование против футболиста российского клуба открыли на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале расследования по итогам матча сборных Хорватии и Албании на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Команды встретились 19 июня в рамках второго тура группы В. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Специальная комиссия УЕФА по вопросам этики и дисциплины открыла расследование из-за "потенциального расистского и/или дискриминационного поведения болельщиков". Ранее в Сети распространились кадры со стадиона, на которых слышно, как хорватские и албанские зрители скандируют угрожающие лозунги в адрес сербов.

Также в УЕФА открыли дело в отношении форварда казанского "Рубина" Мирлинда Даку. Албанский футболист вышел на замену в этом матче, а после финального свистка обратился к болельщикам своей сборной в громкоговоритель. На видео попал момент, когда игрок кричал оскорбительные фразы в адрес сербов и македонцев.

Напомним, ранее УЕФА оштрафовал футбольные федерации Сербии и Албании по итогам матчей первого тура группового этапа Евро-2024.

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