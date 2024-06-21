Сербию и Албанию наказали по итогам матчей Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о наказании для федераций Сербии и Албании по итогам первого тура чемпионата Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В УЕФА начали разбирательства после матчей Италия — Албания и Сербия — Англия. В обоих случаях организация наказала представителей балканских стран.

Специальная комиссия постановила наложить на албанскую сторону суммарный штраф в 37 375 евро (около 18,5 миллиона тенге по нынешнему курсу). В решении выделены четыре нарушения: использование файеров, бросание посторонних предметов, проникновение на поле и транслирование провокационных сообщений.

Футбольный союз Сербии получил штраф в размере 14 500 евро (около 7,1 миллиона тенге по нынешнему курсу). Комиссия зафиксировала нарушения в виде бросания посторонних предметов на поле и скандирования провокационных кричалок.

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