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Сборная Хорватии на последних секундах упустила победу над Албанией на Евро-2024

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Сборная Хорватии по футболу на Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу. Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Футболисты сборной Хорватии упустили победу над Албанией в матче группы B на чемпионате Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники открыли второй тур группового этапа и встретились на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Матч завершился вничью — 2:2.

Счет открыли албанцы усилиями Казима Лячи (11 минута). Хорваты отыгрались благодаря забитому мячу Андрея Крамарича (74 минута), а затем вышли вперед после автогола Клауса Гясулы (76).

Однако на пятой компенсированной ко второму тайму минуте Гясула поразил уже ворота соперников и принес своей команде ничью.

И для хорватов, и для албанцев набранное очко стало первым на Евро-2024. Команды продолжают замыкать таблицу группы B, которую возглавляют Италия и Испания, имеющие в активе по три балла после одного матча. Лидеры квартета проведут очную встречу второго тура в четверг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2120493-sbornaya-horvatii-na-poslednih-sekundah-upustila-pobedu-nad-albaniey-na-evro-2024/

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