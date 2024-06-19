Определился первый соперник "Астаны" в Лиге конференций

В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором примет участие казахстанский ФК "Астана", передает корреспондент NUR.KZ.

Клуб из столицы Казахстана как серебряный призер прошлого сезона национального чемпионата начнет свои выступления в квалификации к финальному турниру Лиги конференций сезона 2024/25 со второго отборочного раунда.

Соперником "Астаны" выступит победитель противостояния между белорусским "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) и молдавским "Милсами" (Орхей). Первый матч казахстанской команды намечен на 25 июля, ответный — на 1 августа.

Также страну в ЛК представит бронзовый призер прошлого сезона КПЛ – ФК "Актобе". Напомним, в первом раунде "красно-белые" сыграют с пятикратным чемпионом Боснии и Герцеговины ФК "Сараево", даты матчей мы опубликовали ранее.

Следующим потенциальным соперником "Актобе" выступит словацкий "Спартак" из Трнавы. Первая потенциальная встреча рассчитана на 25 июля, ответная – 1 августа.

Ранее определился соперник шымкентского "Ордабасы" в дебютном матче клуба в Лиге чемпионов. В случае успешного выступления подопечных Александра Седнева в дебютных играх турнира, во втором раунде южане сыграют с ФК "АПОЭЛ" из Никосии (23/24 июля, 30/31 июля), первая игра состоится на Кипре.

Четвертая казахстанская команда в еврокубках – костанайский "Тобол" – тоже получил стартового оппонента на первый отборочный раунд Лиги Европы. Если у костанайцев получится пройти эту стадию, их следующим соперником выступит турецкий "Трабзонспор" (25 июля/1 августа).

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