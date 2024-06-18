Определился первый соперник "Ордабасы" в квалификации Лиги чемпионов

Во вторник в швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором примет участие чемпион Казахстана сезона 2023 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В главном клубном турнире Европы выступит шымкентский футбольный клуб "Ордабасы", завоевавший первое золото чемпионата страны под руководством Александра Седнева.

Соперником действующих победителей КПЛ в первом раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА выступит ФК "Петрокуб" (Хынчешты) из Молдовы. Впервые казахстанский клуб проведет встречу с этой командой в рамках официального матча. Шымкентцы дебютируют в Лиге чемпионов на своем поле.

Первый матч между "Ордабасы" и "Петрокубом" состоится 9/10 июля в Казахстане, ответная игра пройдет 16/17 июля в Молдове.

На данный момент шымкентцы занимают второе место в КПЛ-2024, отставая по дополнительным показателям от "Актобе". "Петрокуб" — действующий чемпион Молдовы. В сезоне 2023/24 команда впервые добилась этого титула.

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