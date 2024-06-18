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"Тобол" узнал первого соперника в Лиге Европы

Опубликовано:

Жеребьевка Лиги Европы
Жеребьевка Лиги Европы: Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images

На жеребьевке в Ньоне (Швейцария) определился соперник обладателя Кубка Казахстана – 2023 футбольного клуба "Тобол" в первом отборочном раунде Лиги Европы, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команда из Костаная, которая находилась в списке сеяных, в стартовой игре встретится с ФК "Ружомберок", представляющим Словакию. Первый матч "Тобола" в квалификации к финальной части Лиги Европы пройдет в гостях 11 июля. Ответная игра в Казахстане запланирована на 18 июля.

Отметим, что "Тобол" получил возможность выступить в еврокубках благодаря победе в финале национального Кубка над действующим чемпионом страны "Ордабасы", который впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

"Ружомберок" попал в Лигу Европы после триуфма в Кубке Словакии. В национальном чемпионате в минувшем сезоне команда из одноименного города заняла пятое место.

Напомним, помимо "Ордабасы" и "Тобола", в еврокубках от Казахстана выступят еще два клуба. В Лиге конференций будут представлены столичная "Астана" и "Актобе" — серебряный и бронзовый призер прошлого розыгрыша премьер-лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119683-tobol-uznal-pervogo-sopernika-v-lige-evropy/

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