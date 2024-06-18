Стало известно, с кем встретится ФК "Актобе" в первом матче Лиги конференций

В швейцарском Ньоне завершилась официальная процедура жеребьевки стартовых матчей отборочных раундов Лиги конференций УЕФА с участием казахстанского клуба, передает корреспондент NUR.KZ.

За путевку в финальную часть турнира с первой стадии квалификации будет вести борьбу бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата Казахстана по футболу – ФК "Актобе". Команда попала в группу несеяных команд.

По итогам жеребьевки стартовым соперником подопечных Дмитрия Парфенова выступит боснийский футбольный клуб "Сараево" — пятикратный чемпион страны, который в прошлом сезоне занял четвертое место в национальной лиге. Первый матч пройдет 11 июля в Казахстане, ответная игра запланирована на 18 июля и состоится в Боснии и Герцеговине.

Напомним, в розыгрыше еврокубков сезона 2024/25 помимо "Актобе" примут участие еще три казахстанские команды. Шымкентский "Ордабасы" на правах чемпиона страны впервые выступит в Лиге чемпионов, обладатель Кубка Казахстана ФК "Тобол" стартует в Лиге Европы, и серебряный призер чемпионата ФК "Астана" начнет борьбу со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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