Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, с кем встретится ФК "Актобе" в первом матче Лиги конференций

Опубликовано:

Кубок Лиги конференций УЕФА
Кубок Лиги конференций УЕФА: Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images

В швейцарском Ньоне завершилась официальная процедура жеребьевки стартовых матчей отборочных раундов Лиги конференций УЕФА с участием казахстанского клуба, передает корреспондент NUR.KZ.

За путевку в финальную часть турнира с первой стадии квалификации будет вести борьбу бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата Казахстана по футболу – ФК "Актобе". Команда попала в группу несеяных команд.

По итогам жеребьевки стартовым соперником подопечных Дмитрия Парфенова выступит боснийский футбольный клуб "Сараево" — пятикратный чемпион страны, который в прошлом сезоне занял четвертое место в национальной лиге. Первый матч пройдет 11 июля в Казахстане, ответная игра запланирована на 18 июля и состоится в Боснии и Герцеговине.

Напомним, в розыгрыше еврокубков сезона 2024/25 помимо "Актобе" примут участие еще три казахстанские команды. Шымкентский "Ордабасы" на правах чемпиона страны впервые выступит в Лиге чемпионов, обладатель Кубка Казахстана ФК "Тобол" стартует в Лиге Европы, и серебряный призер чемпионата ФК "Астана" начнет борьбу со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119728-stalo-izvestno-s-kem-vstretitsya-fk-aktobe-v-pervom-matche-ligi-konferenciy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.