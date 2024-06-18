Мбаппе не понадобилась операция после травмы в матче Евро-2024

Капитан национальной сорной Франции по футболу Килиан Мбаппе прошел обследование в немецкой клиники после того, как получил травму носа в матче против Австрии, передает NUR.KZ со ссылкой RMC Sport.

В матче против австрийцев Мбаппе в верховой борьбе врезался лицом в плечо австрийского защитника Кевина Дансо. Француз не смог сразу подняться с газона, игра была приостановлена. Появившиеся на поле медики оказали помощь нападающему.

По данным журналиста Фабриса Хокинса, по итогам обследования нападающему не стали проводить операции. Ожидается, что он сможет принять участие в матче в пятницу против сборной Нидерландов.

Позже эту информацию подтвердил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло, отметив что Мбаппе операция не понадобится.

Отметим, сборная Франции одержала минимальную победу над Австрией в стартовом матче чемпионата Европы-2024, который в эти дни проходит в Германии.

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