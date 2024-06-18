Автогол определил победителя матча Австрия — Франция на Евро-2024

Футболисты сборной Франции одержали минимальную победу над Австрией в матче чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча первого тура группы D состоялась на "Дюссельдорф Арене" и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в свои ворота отправил Максимилиан Вебер. На 38-й минуте австрийский защитник неудачно сыграл головой после передачи капитана и нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Победа позволила "трехцветным" набрать три очка и догнать команду Нидерландов. Австрийцы замыкают таблицу вместе со сборной Польши.

Матчи второго тура в группе D состоятся 21 июня. В этот день французы сыграют с нидерландцами, а австрийцы — с поляками.

Напомним, сборная Австрии — один из соперников Казахстана в предстоящем сезоне Лиги наций. Команды встретятся в этом турнире ближайшей осенью.

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