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Килиан Мбаппе до крови разбил нос и покинул поле в матче Евро-2024 (фото)

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Французский футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Emin Sansar/Anadolu via Getty Images

Нападающий и капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе получил травму в стартовом матче чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на вторник по казахстанскому времени его команда начала выступление на турнире игрой с Австрией. Французы одержали победу со счетом 1:0.

В эпизоде с решающим автоголом именно Мбаппе отдал передачу, после которой австрийский защитник Максимилиан Вебер срезал мяч в свои ворота. В другой атаке в концовке встречи форвард получил повреждение.

После навеса в штрафную площадь австрийцев Мбаппе в верховой борьбе врезался лицом в плечо австрийского защитника Кевина Дансо. Француз не смог сразу подняться с газона, игра была приостановлена.

Появившиеся на поле медики оказали помощь нападающему. Он до крови разбил нос, из-за чего испачкал свою игровую форму.

Тренерский штаб сборной Франции принял решение заменить форварда после этого эпизода. Вместо него в игру вступил Оливье Жиру. При этом Мбаппе перед заменой неправильно вернулся на поле, за что получил желтую карточку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119116-kilianu-mbappe-do-krovi-razbili-nos-v-matche-evro-2024-foto/

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