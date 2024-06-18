Килиан Мбаппе до крови разбил нос и покинул поле в матче Евро-2024 (фото)

Нападающий и капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе получил травму в стартовом матче чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на вторник по казахстанскому времени его команда начала выступление на турнире игрой с Австрией. Французы одержали победу со счетом 1:0.

В эпизоде с решающим автоголом именно Мбаппе отдал передачу, после которой австрийский защитник Максимилиан Вебер срезал мяч в свои ворота. В другой атаке в концовке встречи форвард получил повреждение.

После навеса в штрафную площадь австрийцев Мбаппе в верховой борьбе врезался лицом в плечо австрийского защитника Кевина Дансо. Француз не смог сразу подняться с газона, игра была приостановлена.

Появившиеся на поле медики оказали помощь нападающему. Он до крови разбил нос, из-за чего испачкал свою игровую форму.

Тренерский штаб сборной Франции принял решение заменить форварда после этого эпизода. Вместо него в игру вступил Оливье Жиру. При этом Мбаппе перед заменой неправильно вернулся на поле, за что получил желтую карточку.

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