Сборная Испании по футболу разгромила Хорватию в матче Евро-2024

Футболисты сборной Испании одержали крупную победу над Хорватией в матче группового этапа чемпионата Европы, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча группы B состоялась на Олимпийском стадионе в Берлине и завершилась со счетом 3:0. В составе испанцев мячи забили Альваро Мората (29 минута), Фабиан Руис (32) и Дани Карвахаль (45+2).

У хорватов пенальти в концовке не реализовал Бруно Петкович (80), чей удар отразил Унаи Симон. После этого форвард все же забил мяч, но бригада VAR зафиксировала, что его партнер слишком рано забежал в штрафную площадь. В итоге гол отменили.

В составе сборной Испании почти весь матч на поле провел Ламин Ямал. 16-летний форвард стал самым молодым футболистом и автором голевой передачи (на Карвахаля) в истории чемпионатов Европы.

Испанцы благодаря победе набрали три очка и возглавили группу B, в которой также выступают Италия и Албания. У хорватов пока нет баллов в активе.

Сборная Испании следующий матч проведет 20 июня с Италией. Хорваты днем ранее сыграют с албанцами.

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