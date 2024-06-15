Испанский вундеркинд стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы

Нападающий сборной Испании Ламин Ямал стал самым молодым футболистом, который когда-либо принимал участие в матче чемпионата Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

Форвард попал в стартовый состав своей команды на встречу группового этапа Евро-2024 с Хорватией. Ямал вышел на поле в возрасте 16 лет и 338 дней.

Таким образом, испанец стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. Он превзошел достижение поляка Кацпера Козловского, сыгравшего на турнире 2020 года в возрасте 17 лет и 246 дней.

Ямал — воспитанник "Барселоны", за которую выступает на клубном уровне. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро. За взрослую сборную Испании нападающий провел семь матчей, в которых забил два мяча.

Если Ямал отличится на Евро-2024, то станет самым молодым автором гола в истории чемпионата.

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