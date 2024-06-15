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16-летний игрок сборной Испании побил второй рекорд за один матч на Евро-2024

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Испанский футболист Ламине Ямал
Ламине Ямал: Sören Stache/picture alliance via Getty Images

Нападающий сборной Испании и футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямал побил второй рекорд за один проведенный матч на чемпионате Европы — 2024 в Германии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В матче группового этапа против Хорватии испанец стал самым молодым автором голевой передачи в истории турнира.

На второй компенсированной минуте первого тайма Ямал отдал ассист на своего партнера по сборной 32-летнего защитника мадридского "Реала" Даниэля Карвахаля. Результативным действием форвард отметился в возрасте 16 лет и 338 дней.

Напомним, что Ямал вышел в стартовом составе на эту игру и стал самым молодым игроком, принимавшим участие в чемпионате Европы по футболу. В случае если он забьет гол, к этому добавится очередной рекорд, он станет самым молодым автором забитого мяча на Евро.

Трансферная стоимость юной звезды оценивается в 90 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118042-16-letniy-igrok-sbornoy-ispanii-pobil-vtoroy-rekord-za-odin-match-na-evro-2024/

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