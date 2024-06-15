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"Впечатления от Алматы все ярче": новый тренер "Кайрата" Кержаков — об адаптации в Казахстане

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Российский футбольный тренер Александр Кержаков
Александр Кержаков. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Новый главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков в интервью QFL.KZ поделился своими впечатлениями от пребывания в Алматы и адаптации в Казахстане, передает NUR.KZ.

Российский специалист официально занял пост главного тренера "Кайрата" в конце мая. Под его руководством команда успела провести один матч в Казахстанской премьер-лиге и обыграть карагандинский "Шахтер" со счетом 4:2.

"Я ни с кем не советовался при переезде сюда. Мне очень понравился город Алматы, когда я сюда приехал первый раз с семьей, чтобы познакомиться с клубом и городом. Сейчас наши впечатления от города становятся все ярче и ярче. Нам очень нравится Алматы, нравятся люди, которые нас окружают. Нас очень хорошо приняли и встретили.
У нас только самые положительные эмоции от города, от болельщиков, от людей, которых мы встречаем на улице. Я им очень благодарен, потому что это помогает намного легче адаптироваться и мне, и семье в новой стране, а также сконцентрироваться на работе, когда тебя так тепло принимают", — сказал Кержаков.

Также тренер назвал факторы, которые повлияли на его решение принять предложение "Кайрата". Кержакова впечатлили диалог с руководством клуба, поставленные цели и задачи, уровень инфраструктуры, а также популярность и статус команды.

"У "Кайрата" как у флагмана казахстанского футбола цели и задачи всегда должны быть самыми максимальными. На мой взгляд, "Кайрат" – самая популярная команда в Казахстане. Этот клуб всегда должен бороться за самые высокие места", — добавил Кержаков.

На данный момент алматинцы с 18 очками после десяти матчей занимают второе место в таблице национального чемпионата. Впереди по дополнительный показателям только "Актобе", который провел на одну игру меньше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117949-vpechatleniya-ot-almaty-vse-yarche-novyy-trener-kayrata-kerzhakov-ob-adaptacii-v-kazahstane/

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