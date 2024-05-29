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Победитель Кубка УЕФА и лучший бомбардир в истории сборной России стал главным тренером ФК "Кайрат"

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Тренер ФК "Кайрат" Александр Кержаков
Тренер ФК "Кайрат" Александр Кержаков: Пресс-служба ФК "Кайрат"

41-летний российский специалист Александр Кержаков официально занял пост главного тренера алматинского футбольного клуба "Кайрат", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Александр Кержаков является рекордсменом среди российских футболистов по количеству забитых голов в профессиональной карьере (233). Кроме того, он лучший бомбардир в истории национальной сборной России (30) и ФК "Зенит" (161 гол).

Будучи игроком испанской "Севильи" Кержаков, стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, трижды завоевывал золотые медали чемпионата России в "Зените".

Александр начал свою тренерскую карьеру в 2017 году в академии петербургского клуба. С 2018 по 2020 год тренировал юниорские сборные России U-17, U-18 и U-19. В качестве главного тренера работал в российских клубах "Томь" и "Нижний Новгород", кипрской "Кармиотиссе" и сербском "Спартаке".

В заявлении "Кайрата" отметили, что Александр Кержаков в этом году прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".

Срок контрактного соглашения с алматинской командой не называется.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2108781-chempion-kubka-uefa-i-luchshiy-bombardir-v-istorii-rossii-oficialno-stal-glavnym-trenerom-fk-kayrat/

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