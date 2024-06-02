Шесть голов забили команды в первом матче "Кайрата" руководством Александра Кержакова

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал победу в матче 10-го тура чемпионата Казахстана против карагандинского "Шахтера", сообщает корреспондент NUR.KZ.
Встреча с "Шахтером" состоялась на стадионе "Центральный" в южной столице. Отметим, что это первый матч команды под руководством нового наставника – лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова.
Счет был открыт на 22-й минуте. Полузащитник "желто-черных" Адилет Садыбеков успешно реализовал момент. Через три минуты удвоил разрыв защитник Иброгимхалил Юлдошев.
Два ответных гола забил нападающий "Шахтера" Имеда Ашортия (35, 65).
Однако на 77-й минуте Георгий Зария реализовал пенальти в ворота гостей, и четвертый матч в ворота карагандинцев забил Элдер Сантана (81).
По итогу первый матч "Кайрата" под началом нового тренера завершился победой со счетом 4:2.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2111007-shest-golov-zabili-komandy-v-pervom-matche-kayrata-rukovodstvom-aleksandra-kerzhakova/