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Черчесов прокомментировал свое назначение в сборную Казахстана по футболу

Опубликовано:

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов. Фото: пресс-служба КФФ

Новый главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов поделился в интервью пресс-службе КФФ первыми эмоциями после назначения на пост рулевого команды.

– Станислав Саламович, поздравляем с назначением на пост главного тренера сборной Казахстана! Какие у вас первые впечатления и эмоции по поводу этого назначения?

Впечатления есть, эмоции спокойные. Неделю назад я об этом даже не догадывался. Вот так судьба сложилась, что я сегодня здесь. 

– Какие ключевые факторы повлияли на ваше решение принять предложение стать главным тренером сборной Казахстана?

Где-то месяца два назад я определенно и четко сказал, что не хотел бы работать за границей. Я думаю, что сборная Казахстана под мою концепцию подходит. Я уже бывал здесь не раз, Казахстан – это страна с близким для меня менталитетом. Прилетел в Астану, меня встретил президент КФФ Адлет Барменкулов. Пообщались и поняли, как нам действовать дальше. Мы решили, что этот проект нужно делать вместе и мы этого хотим. 

Напомним, о назначении российского специалиста на этот пост было официально объявлено 3 июня. Ранее должность занимал его соотечественник Магомед Адиев, который сосредоточился на работе в грозненском "Ахмате".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2113230-stanislav-cherchesov-prokommentiroval-svoe-naznachenie-v-sbornuyu-kazahstana-po-futbolu/

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