Черчесов прокомментировал свое назначение в сборную Казахстана по футболу

Новый главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов поделился в интервью пресс-службе КФФ первыми эмоциями после назначения на пост рулевого команды.

– Станислав Саламович, поздравляем с назначением на пост главного тренера сборной Казахстана! Какие у вас первые впечатления и эмоции по поводу этого назначения?

– Впечатления есть, эмоции спокойные. Неделю назад я об этом даже не догадывался. Вот так судьба сложилась, что я сегодня здесь.

– Какие ключевые факторы повлияли на ваше решение принять предложение стать главным тренером сборной Казахстана?

– Где-то месяца два назад я определенно и четко сказал, что не хотел бы работать за границей. Я думаю, что сборная Казахстана под мою концепцию подходит. Я уже бывал здесь не раз, Казахстан – это страна с близким для меня менталитетом. Прилетел в Астану, меня встретил президент КФФ Адлет Барменкулов. Пообщались и поняли, как нам действовать дальше. Мы решили, что этот проект нужно делать вместе и мы этого хотим.

Напомним, о назначении российского специалиста на этот пост было официально объявлено 3 июня. Ранее должность занимал его соотечественник Магомед Адиев, который сосредоточился на работе в грозненском "Ахмате".

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