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Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к матчам отбора на Евро-2025

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Сборная Казахстана по футболу на сборах в Алматы
Сборная Казахстана по футболу на сборах в Алматы. Фото: Алиханн Сариев / пресс-служба КФФ

Национальная женская сборная Казахстана по футболу начала свой учебно-тренировочный сбор перед играми с Арменией в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Подготовка отечественных спортсменок проходит на базе академии "Кайрата" в Бесагаше. Ранее, появился расширенный состав женской национальной сборной на квалификационные матчи Евро-2025 с Арменией. В заявке главного тренера команды Мадияра Кембилова значатся 28 фамилий.

Женская сборная Казахстана сначала сыграет на выезде 31 мая на арене "Армавир" в одноименном армянском городе, затем — на Центральном стадионе Алматы 4 июня.

Напомним, в предыдущем матче казахстанская команда на выезде уступила Румынии с минимальным счетом - 0:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2105721-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-nachala-podgotovku-k-matcham-otbora-na-evro-2025/

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