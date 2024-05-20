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Сборная Казахстана по футболу объявила состав на отборочные матчи Евро-2025

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Женская сборная Казахстана по футболу перед матчем
Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола появился расширенный состав женской национальной сборной на квалификационные матчи Евро-2025 с Арменией, передает NUR.KZ.

Команды выступают в группе C отборочного турнира. Они проведут очные матчи в рамках третьего и четвертого туров.

Сначала соперницы сыграют 31 мая на арене "Армавир" в одноименном армянском городе, затем — на Центральном стадионе Алматы 4 июня.

Расширенный состав сборной Казахстана, которую возглавляет Мадияр Кембилов, выглядит следующим образом:

Вратари: Ангелина Портнова (Хаккаригюджу", Турция), Виктория Зейнали, Назым Исмайлова (обе – "Томирис-Туран"), Дидар Накен (СДЮСШОР №8);

Защитники: Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия), Александра Бурова, Камила Совет (обе – "БИИК-Шымкент"), Анастасия Власова ("Актобе"), Казына Норбаева ("Ордабасы"), Мария Демидова ("Минск", Беларусь), Милана Егиазарян ("Кайрат");

Полузащитники: Анастасия Низамутдинова ("Енисей", Россия), Камила Кульмагамбетова, Алина Лозукова, Бибигуль Нурушева, Ксенья Хайрулина, Асельхан Турлыбекова, Маргарита Талдыкина (все – "БИИК-Шымкент"), Аида Гайстенова ("Звезда-2005", Россия), Асем Каражанова ("Актобе"), Аяжан Кожабекова ("Аксу"), Томирис Рахатжан, Эльмира Абдулаева (обе – "Кайрат");

Нападающие: Светлана Бортникова ("Ордабасы"), Валерия Попова ("БИИК-Шымкент"), Назым Алданазар, Полина Тучина (обе – "Кайрат"), Амина Бибосынова ("Турбине Потсдам", Германия).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует 21 мая на базе академии "Кайрата" в Бесагаше.

Ранее также был объявлен расширенный состав мужской сборной Казахстана, которая в июне проведет два товарищеских матча.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2103974-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-obyavila-sostav-na-otborochnye-matchi-evro-2025/

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