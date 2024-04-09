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Женская сборная Казахстана минимально уступила в отборочном матче на Евро-2025

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Женская сборная Казахстана по футболу перед матчем
Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Женская Национальная сборная Казахстана по футболу сыграла второй матч в рамках группового этапа отборочного турнира на чемпионат Европы-2025, передает NUR.KZ.

Соперницами казахстанских футболисток в гостевом матче выступили представительницы Румынии.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяек поля.

На протяжении первого тайма сборная Румынии имела значительное преимущество, однако ворота обеих команд все 45 минут оставались "сухими".

Единственный гол на протяжении всей игры забила румынка Кристина Карп, выступающая в футбольном клубе "ЮБ Фрауэн". Она реализовала момент на 69-й минуте встречи, забив победный гол в ворота сборной Казахстана.

Таким образом подопечные Мадияра Кембилова потерпели второе поражение подряд в группе C4 Лиги C.

Следующий матч женской сборной Казахстана состоится 16 июля, нашим спортсменкам будет противостоять команда Болгарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2081915-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-minimalno-ustupila-v-otborochnom-matche-na-evro-2025/

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