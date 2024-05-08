Гол на последних минутах определил полуфиналиста Кубка Казахстана по футболу

Футболисты семейского "Елимая" вырвали победу в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Казахстана с петропавловским "Кызыл-Жаром", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 88-й минуте забил Никита Корзун. Белорусский полузащитник был первым на подборе и дальним ударом в одно касание поразил ворота соперника.

"Елимай" стал третьим полуфиналистом Кубка Казахстана после "Атырау" и костанайского "Тобола". Путевку в решающий матч семейцы оспорят с "Актобе" или шымкентским "Ордабасы".

Для "Елимая" показанный результат в Кубке Казахстана уже является лучшим в истории. Клуб был основан в 2022 году и в нынешнем сезоне впервые выступает в премьер-лиге.

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