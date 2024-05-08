Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Гол на последних минутах определил полуфиналиста Кубка Казахстана по футболу

Опубликовано:

Момент матча "Елимая" и "Кызыл-Жара"
Матч "Елимая" и "Кызыл-Жара". Фото: Пресс-служба ФК "Елимай"

Футболисты семейского "Елимая" вырвали победу в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Казахстана с петропавловским "Кызыл-Жаром", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 88-й минуте забил Никита Корзун. Белорусский полузащитник был первым на подборе и дальним ударом в одно касание поразил ворота соперника.

"Елимай" стал третьим полуфиналистом Кубка Казахстана после "Атырау" и костанайского "Тобола". Путевку в решающий матч семейцы оспорят с "Актобе" или шымкентским "Ордабасы".

Для "Елимая" показанный результат в Кубке Казахстана уже является лучшим в истории. Клуб был основан в 2022 году и в нынешнем сезоне впервые выступает в премьер-лиге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2097686-gol-na-poslednih-minutah-opredelil-polufinalista-kubka-kazahstana-po-futbolu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.