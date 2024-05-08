"Кайрат" в большинстве вылетел из Кубка Казахстана по футболу

Футболисты "Атырау" в меньшинстве одержали победу над алматинским "Кайратом" в четвертьфинальном матче Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Атырау" отличились белорус Игорь Стасевич (10 минута), казахстанец Олжас Керимжанов (13) и словенец Якоб Новак (44). При этом третий мяч команда забила в меньшинстве, так как с поля был удален казахстанец Адилбек Жумаханов (17).

Единственный гол "Кайрата" оформил израильтянин Офри Арад (70). При счете 0:2 гости получили право на пенальти, однако белорусский вратарь Егор Хаткевич отразил удар бразильца Жоао Пауло.

В полуфинале "Атырау" на выезде сыграет с костанайским "Тоболом". В параллельной встрече в среду действующие обладатели Кубка Казахстана одержали победу над "Астаной".

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