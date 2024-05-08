"Тобол" выбил "Астану" из Кубка Казахстана по футболу

Футболисты костанайского "Тобола" одержали минимальную победу над "Астаной" в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в манеже "Тобыл Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 20-й минуте забил полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков, который замкнул прострел серба Игора Ивановича.

Гости за весь матч нанесли лишь один удар в створ ворот соперника.

В полуфинале "Тобол" на своем поле сыграет с "Атырау", который в параллельной встрече в меньшинстве одержал победу над алматинским "Кайратом". Напомним, именно костанайцы стали обладателями Кубка Казахстана в прошлом сезоне.

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