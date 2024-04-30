Футболисты "Кайрата" сыграют с "ПСЖ"

Юношеская команда "Кайрата" примет участие в крупном международном турнире, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление академии алматинского футбольного клуба в Instagram.

Соревнования под названием "Кубок Гельвеции" пройдут в швейцарском городе Санкт-Галлене с 8 по 11 августа 2024 года. В нем будут участвовать команды с футболистами не старше 2008 года рождения.

Помимо "Кайрата", на Кубок Гельвеции заявлены французский "Пари Сен-Жермен", португальская "Бенфика", немецкий "Вердер", швейцарские "Люцерн", "Винтертур", "Санкт-Галлен" и "Цюрих", а также представители лиги австрийского региона Форарльберг.

"Наши юные футболисты готовы проявить себя в этом захватывающем соревновании!" — говорится в сообщении "Кайрата".

Напомним, ранее стало известно, что в основной команде алматинского клуба сменился главный тренер.

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